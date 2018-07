Valais: un enfant se tue après avoir chuté d'une falaise en voiture

Un enfant de 12 ans a chuté d'une falaise en voiture mercredi matin près de Nendaz (VS). Grièvement blessé, il a été héliporté à l'hôpital, mais il a succombé à ses blessures.

L'adolescent domicilié dans la région a pris place dans la voiture de sa famille parquée à côté d'un verger d'abricotiers à Nendaz (VS) quand elle s'est mise en mouvement. Le véhicule a percuté des arbres fruitiers, chuté de la falaise et poursuivi sa course sur une trentaine de mètres dans la forêt, a communiqué la police cantonale.

Les secouristes sont immédiatement intervenus. Certains ont été hélitreuillés sur place. Grièvement blessé, le jeune a été héliporté à l'hôpital de Sion. Il y est décédé en toute fin d'après-midi, a annoncé la police valaisanne en soirée. Le Ministère public a ouvert une enquête.

/ATS