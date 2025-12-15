Valais: le Parlement dit oui à 20 EPT supplémentaires pour une voix

Les députés valaisans ont entamé lundi après-midi l'étude détaillée du budget cantonal 2026. La création de vingt postes supplémentaires proposée par le Conseil d'Etat a finalement été validée par le Parlement, grâce au vote décisif de sa présidente.

Ce budget présente un excédent de recettes de 0,1 million de francs et de financement de 0,5 million de francs. Il découle notamment de l’utilisation des fonds et des réserves de l’Etat du Valais pour 126,5 millions de francs. Le budget respecte le double frein à l’endettement.

Sous l'impulsion les députés du Haut-Valais - sauf l'UDC -, ceux du PLR et de l'UDC du Valais romand, une partie du Parlement s'est mobilisée contre la création de 20 postes supplémentaires non-autofinancés et à durée indeterminée au sein de l'Etat du Valais, estimant qu'aucune réflexion n'a été menée sur la priorisation des ressources entre départements.

Vote décisif de Patricia Constantin

La proposition de la cheffe de groupe PLR Sonia Tauss-Cornut a été soutenue par 64 députés contre 64 voix contre. C'est la présidente du Grand Conseil, la socialiste Patricia Constantin, qui a fait pencher la balance en faveur des défenseurs du projet initial du Conseil d'Etat.

L'idée du gouvernement est d'allouer 4 EPT supplémentaires pour chacun des cinq départements. La commission des finances (COFI) avait donné un avis négatif à la création de ces postes.

Ce sera bien 0,6%

Lors de cette première journée de la session de décembre, le Grand Conseil a refusé de renoncer à la compensation du renchérissement de 0,6% accordé aux employés de l'Etat et du parapublic.

La création de deux EPT supplémentaires, dont un administratif, pour le tribunal des mineurs a été refusée. En revanche, la création d'un poste de traducteur supplémentaire (0,5 EPT) et d'un autre de 'Business Analyst' (également 0,5 EPT), tous les deux rattachés à la chancellerie cantonale, n'ont pas été remises en cause par la majorité du plénum.

La proposition de budget 2026 soumise au Grand Conseil atteint 4,77 milliards de francs, en hausse de 4,7% par rapport au précédent. Le volume des recettes estimées pour la période 2025-2028 des impôts sur les personnes physiques et morales et sur les gains immobiliers a été réévalué à la hausse pour ce budget 2026 (+98 millions). Le niveau des investissements se monte à 529 millions de francs brut.

Le vote final sur le budget aura lieu vendredi matin. Quelque 180 propositions du Parlement seront traitées d'ici là.

/ATS