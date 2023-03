Valais: campagne lancée contre le harcèlement dans l'espace public

Le Valais a lancé mardi sa première campagne cantonale de prévention contre le harcèlement dans l'espace public. Au menu de l'opération, un site internet avec un quizz pour tester son degré d'attitude lourdingue mais aussi des ressources pour victimes et témoins.

Avec cette campagne prévue sur quatre ans, il s'agit de provoquer une prise de conscience chez les auteurs de harcèlement, indique en conférence de presse le conseiller d'Etat Mathias Reynard. Ce type de comportement n'est ni normal, ni banal et il existe aussi en Valais, ajoute-t-il.

On parle de harcèlement dans l'espace public pour tout comportement à connotation sexuelle lié au sexe, au genre ou à l'orientation sexuelle, non désiré par la personne visée qui se déroule dans la rue mais aussi lors d'événements festifs (carnavals, fêtes populaires etc). Il peut s'agir de regards ou remarques déplacés, sifflements, attitudes intrusives, insultes, menaces, attouchements, exhibitionnisme, ou encore attaques à l’intégrité physique et/ou sexuelle.

/ATS