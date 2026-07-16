Valais: 77 décès dans des accidents depuis le début de l'année

Depuis le début de l'année, 77 personnes ont perdu la vie en Valais dans des accidents, contre 69 sur l'ensemble de 2025. Et depuis quelques semaines, la chaleur invite à la prudence en montagne. Huit randonneurs sont décédés en deux semaines à peine, dans le Canton.

Ces accidents se sont principalement produits dans le Haut-Valais (Randa, Saas-Grund, Zermatt) et concernent majoritairement des touristes étrangers. Trois personnes ont également perdu la vie en pratiquant du parapente ou du wingsuit, depuis janvier, en Valais, selon des chiffres de Keystone-ATS validés par la Police cantonale valaisanne.

Depuis plusieurs jours, les professionnels de la montagne, guides en tête, appellent à la plus grande prudence et invitent à différer l'ascension du Cervin, au vu de l'instabilité du terrain.

Les accidents de la circulation ont, eux, déjà fait sept victimes en 2026, dont un piéton. Trois chutes mortelles et autant d'accidents de travail ont été enregistrés. Une liste à laquelle s'ajoute une altercation mortelle à Monthey et l'incendie de Crans-Montana.

/ATS