Vacances du gouvernement: « A quoi bon partir si loin... »

La plupart des conseillers fédéraux vont profiter de leur pause estivale en Suisse ou en Europe. Impossible de savoir si la question climatique a été un facteur susceptible d'influencer ces modestes plans de vacances.

Questionné par Keystone-ATS, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) se contente de répondre brièvement 'Non'. Son chef Guy Parmelin se trouve d'ailleurs encore dans l'Extrême-Orient pour une mission économique au Japon et au Vietnam avant de se mettre en veille.

Randonnées, cultures et... dossiers

Le Vaudois a prévu des promenades et des randonnées en Suisse et profitera de retrouver sa famille et ses amis. Mais le répit sera de courte durée, car M. Parmelin prendra ses dossiers à la maison pour approfondir un ou deux thèmes particuliers durant cette période un peu plus calme, a indiqué sa porte-parole.

La cheffe de l'environnement (DETEC), Simonetta Sommaruga, passera également la majeure partie de ses vacances en Suisse, selon sa porte-parole Annetta Bundi. Comme d'habitude, elle se rendra au festival de musique à Meiringen (BE) et profitera de l'Oberland bernois pour des randonnées, avec de bons livres dans son sac, mais pas de dossiers. La socialiste n'a pas prévu de vol en avion, mais privilégiera les transports publics.

La ministre de la Défense (DDPS) Viola Amherd veut elle aussi aller marcher dans les montagnes suisses et dans l'un ou l'autre des pays voisins. Lorsqu'elle peut se retrouver dans la nature, elle récupère vite ses forces, a confié un porte-parole du DDPS. Outre les randonnées, la Valaisanne PDC a prévu quelques sorties culturelles.

Et des visites de travail

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis rentrera lui à la maison au Tessin pour se remettre des tiraillements au sein du Conseil fédéral. Il gardera cependant un œil sur les dossiers en cours, en particulier l'Europe, a indiqué son département. Mais comme son collègue Parmelin, il effectuera lui aussi quelques voyages officiels à l'étranger, dont le détail sera communiqué ultérieurement.

Sa collègue de parti, la PLR Karin Keller-Sutter, doit également se rendre cette semaine à l'étranger, à Londres. Durant les semaines sans séances du Conseil fédéral, la cheffe du département fédéral de justice et police (DFJP) séjournera 'en partie en Suisse et en partie à l'étranger', selon sa porte-parole Michaela Kozelka. Elle suivra 'bien entendu' les affaires courantes.

Même credo pour Alain Berset (PS). Quant au ministre des Finances, Ueli Maurer, rien ne filtre sur son emploi du temps en vacances. Il ne commente pas sa vie privée.

/ATS