VD: les députés acceptent de baisser le salaire des fonctionnaires

Le Grand Conseil vaudois a poursuivi mercredi tout au long de la journée, et même jusqu'en ...
VD: les députés acceptent de baisser le salaire des fonctionnaires

VD: les députés acceptent de baisser le salaire des fonctionnaires

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Grand Conseil vaudois a poursuivi mercredi tout au long de la journée, et même jusqu'en fin de soirée, ses débats sur le budget 2026. Sa majorité de droite a notamment accepté, en premier débat, une baisse de salaire pour les employés de l'Etat.

Cette 'contribution de crise' constitue l'une des mesures les plus sensibles du budget 2026, et elle est particulièrement vilipendée lors des manifestations de la fonction publique. Elle prévoit une retenue de 0,7% sur le salaire de la plupart des employés de l'Etat pour l'année 2026. Economies attendues pour le canton: 23,5 millions.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 03.12.2025 - 20:37

Près de 1000 manifestants à nouveau devant le Grand Conseil

Près de 1000 manifestants à nouveau devant le Grand Conseil

Suisse    Actualisé le 03.12.2025 - 18:21

CERN: coup de projecteur sur la structure de particules « exotiques »

CERN: coup de projecteur sur la structure de particules « exotiques »

Suisse    Actualisé le 03.12.2025 - 17:05

Séisme de magnitude 3,0 près de Schangnau BE

Séisme de magnitude 3,0 près de Schangnau BE

Suisse    Actualisé le 03.12.2025 - 17:25

Articles les plus lus

CERN: coup de projecteur sur la structure de particules « exotiques »

CERN: coup de projecteur sur la structure de particules « exotiques »

Suisse    Actualisé le 03.12.2025 - 17:05

Les comportements de vote au Conseil national changent à peine

Les comportements de vote au Conseil national changent à peine

Suisse    Actualisé le 03.12.2025 - 17:10

Séisme de magnitude 3,0 près de Schangnau BE

Séisme de magnitude 3,0 près de Schangnau BE

Suisse    Actualisé le 03.12.2025 - 17:25

Près de 1000 manifestants à nouveau devant le Grand Conseil

Près de 1000 manifestants à nouveau devant le Grand Conseil

Suisse    Actualisé le 03.12.2025 - 18:21

CERN: coup de projecteur sur la structure de particules « exotiques »

CERN: coup de projecteur sur la structure de particules « exotiques »

Suisse    Actualisé le 03.12.2025 - 17:05

Les comportements de vote au Conseil national changent à peine

Les comportements de vote au Conseil national changent à peine

Suisse    Actualisé le 03.12.2025 - 17:10

Séisme de magnitude 3,0 près de Schangnau BE

Séisme de magnitude 3,0 près de Schangnau BE

Suisse    Actualisé le 03.12.2025 - 17:25

Roger Nordmann se porte candidat pour remplacer Rebecca Ruiz

Roger Nordmann se porte candidat pour remplacer Rebecca Ruiz

Suisse    Actualisé le 03.12.2025 - 18:31