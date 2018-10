Ursula Wyss ne se présentera plus au gouvernement de Berne en 2020

La conseillère municipale bernoise Ursula Wyss ne se présentera pas pour un troisième mandat en 2020 au gouvernement de la ville. 'Huit ans c'est assez', a déclaré mercredi l'ancienne conseillère nationale socialiste dans une interview avec la Berner Zeitung.

Longtemps à la tête du groupe PS au Palais fédéral, elle a été élue en 2012 au gouvernement bernois avec le meilleur résultat. En 2016, son siège a été confirmé sans problème, mais elle n'a pas obtenu la présidence qui est revenue à l'actuel maire Alec von Graffenried (Vert).

Toutefois, le retrait de Mme Wyss est une surprise. Elle a fêté de beaux succès en revalorisant l'espace public et en rendant la ville plus vivante. Elle est à la tête de la Direction des travaux publics, des transports et des espaces verts. Née en 1973, elle a siégé au Conseil national de 1999 à 2013 et a mené le groupe socialiste durant six ans.

/ATS