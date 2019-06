Urs Kälin candidat du PS uranais pour le Conseil national

Le maire d'Altdorf Urs Kälin est le candidat du PS pour l'unique siège du canton d'Uri au Conseil national. Il a été désigné mardi soir à Altdorf par l'assemblée de son parti.

Le siège d'Uri au National se libère, car le sortant Beat Arnold (UDC) est atteint dans sa santé et ne se représente pas. L'UDC a désigné le député et président de la section cantonale Pascal Blöchinger pour tenter de garder ce siège. Le PDC et le PLR ont aussi manifesté leur intérêt, mais ils n'ont pas encore désigné de candidat.

/ATS