Uri, Schwyz, Obwald et Nidwald interdisent les feux en forêt

Les cantons de Suisse centrale interdisent à leur tour tout feu en forêt ou à proximité. Les autorités lucernoises, zougoises, d'Uri, Schwyz, Obwald et Nidwald ont annoncé cette mesure mercredi en raison de la sécheresse persistante.

Toute grillade ou feu d'artifice est désormais interdite dans les forêts et à moins de 200 mètres de celles-ci. Il y est aussi prohibé de jeter des mégots ou de lâcher des lanternes célestes.

Le niveau de sécheresse actuel a entraîné un risque élevé d'incendie dans les forêts et les prés, invoquent les autorités des cantons de la Suisse centrale. Seule une séquence de pluies intenses durant deux jours pourrait améliorer la situation.

Les feux en forêt étaient déjà interdits dans les Grisons, la Thurgovie et le canton de St-Gall. L'interdiction est même étendue à l'ensemble du territoire en Valais, au Tessin et dans les vallées du sud des Grisons. Le canton de Fribourg a, lui, lancé mardi un appel à la prudence, une mise en garde déjà lancée par de nombreux cantons dont Berne, Jura et Vaud.

