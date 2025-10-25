Unia: pas touche au congé du dimanche

Le syndicat Unia, principal syndicat suisse, a réitéré samedi son opposition à l’extension ...
Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Le syndicat Unia, principal syndicat suisse, a réitéré samedi son opposition à l’extension du travail dominical, estimée nuisible à la santé du personnel de vente. Il a aussi appelé à renforcer la coopération internationale entre travailleurs.

Unia a dénoncé les projets visant à élargir le nombre d’ouvertures dominicales des magasins lors de la dernière journée du congrès à Brigue (VS), a indiqué le syndicat dans un communiqué. Ce dernier rappelle que les employés de la vente 'subissent déjà des horaires irréguliers, des bas salaires et un stress élevé'.

Les délégués exigent du Parlement le maintien du dimanche comme jour de repos et promettent de combattre toute dérégulation, 'y compris par référendum si nécessaire'.

Pierre-Yves Maillard, président de l’Union syndicale suisse (USS), a rappelé le rôle essentiel des syndicats. 'Une économie qui fait travailler les gens toujours plus intensément tout en leur laissant moins d’argent n’a pas d’avenir', a-t-il déclaré, saluant les avancées obtenues par les syndicats, comme la 13e rente AVS ou les améliorations de conventions collectives chez Coop.

La solidarité au-delà des frontières

Invitée d’honneur du congrès, la syndicaliste pakistanaise Zehra Khan a mis en avant la dimension mondiale des luttes sociales. Fondatrice du premier syndicat des travailleuses à domicile au Pakistan, elle a souligné que 'la solidarité des travailleuses et travailleurs peut changer les lois et les systèmes'.

Son combat pour la reconnaissance du travail informel a inspiré une législation pionnière rendant les multinationales responsables des conditions dans leurs chaînes d’approvisionnement: un message que les syndicats suisses entendent relayer.

