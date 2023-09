Une voiture atterrit sur la voie ferrée: un mort

Un automobiliste de 54 ans est décédé samedi à Hochdorf (LU) dans un accident peu banal. Lors d'un dépassement, son véhicule s'est retrouvé sur une voie de chemin de fer et a heurté un train qui arrivait en face. Les quelque 50 passagers du train sont indemnes.

L'accident s'est produit vers 17h40, a indiqué dimanche la police lucernoise. La victime, grièvement blessée, est décédée sur place. Les circonstances exactes de la collision ne sont pas encore claires et les autorités recherchent des témoins de la scène.

L'accident a mobilisé un hélicoptère de sauvetage, le service de secours 144 ainsi que les pompiers de Hochdorf et de Hitzkirch. Les dégâts aux voitures impliquées se chiffrent à environ 120'000 francs, alors que les dommages au train et aux voies ferrées ne peuvent pas encore être chiffrés. La route et la voie ferrée ont été fermées.

/ATS