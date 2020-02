Une « vague de chaleur » sur l'hiver suisse

Plutôt réputé pour son froid, le mois de février a commencé sur des températures inhabituellement douces en Suisse. Les températures minimales de ces derniers jours se sont notamment approchées des records, précise MétéoSuisse.

Les températures devraient redescendre dans la nuit de lundi à mardi. Un front froid va alors traverser la Suisse, a précisé Melanie Ruosch, météorologue chez MétéoSuisse, à Keystone-ATS. Le thermomètre devrait chuter d'une dizaine de degrés, mais dès mercredi, un anticyclone devrait provoquer un nouvel épisode de douceur sur la Suisse.

Le Plateau s'est réveillé lundi avec des températures comprises entre 11 et 13 degrés. À Lucerne, l'air chaud et humide de l'Atlantique a fait monter le thermomètre à 13,3 degrés.

Selon MétéoSuisse, ce chiffre est bien supérieur aux valeurs habituel d'un début février. Le minimum journalier à Lucerne est généralement de moins 2 degrés et la température moyenne de 1,4 degrés. Dimanche, les températures étaient déjà exceptionnellement élevées. MétéoSuisse parlait alors sur son blog d'une 'vague de chaleur' en hiver.

Rafales de vent

Dimanche et lundi ont été marqué par de forts vents et des orages sont attendus dans la nuit. MétéoSuisse a émis un avertissement de degré 3 pour l'ensemble de la Suisse en raison des rafales de vent attendues, soit un niveau de danger considérable. De fortes chutes de neige sont attendues au nord des Alpes et dans le nord du Tessin jusqu'à mercredi.

En Valais, plusieurs routes ont été bloquées lundi en début de matinée dans le val d'Hérens et dans la vallée de Saas, en raison d'éboulements, la situation a pu rapidement être rétablie. La route entre Täsch et Zermatt était cependant toujours fermée en raison des risques d'avalanche, a précisé la police cantonale du Valais.

Ces températures élevées n'ont toutefois pas détrôné le record de douceur pour un mois de février de 24,5 degrés, mesuré le 29 février 2012 au Tessin, à Locarno-Monti. Au nord des Alpes, le record a été établi à Bad Ragaz (SG) le 29 février 1960 avec 23,3 degrés.

/ATS