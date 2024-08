Une tour provisoire honore le rôle important des femmes à Zurich

Une installation haute de 40m a pris place pour quatre mois à Zurich. La tour érigée entre l'église du Fraumünster et la mairie symbolise le rôle joué par les femmes dans l'histoire de la ville. Elle rend aussi hommage à la réformatrice Katharina von Zimmern.

Echafaudage circulaire inauguré mardi soir, la 'Katharinen-Turm' a été érigée en lieu et place dans l'ancienne tour sud du Fraumünster, indique mardi l'association qui se trouve à l'origine de ce projet lié aux 500 ans de la Réforme à Zurich. Des performances artistiques en pleine rue et sur des places de la ville ainsi que que des débats et une série de prêches complètent le programme des festivités.

L'installation est ornée de bandes textiles vertes d'une longueur totale de 1000 mètres, sur lesquelles sont imprimés les noms de 500 femmes influentes aux niveaux politique, sociétal et économique, à travers l'histoire jusqu'à nos jours. La base de la tour est accessible au public.

/ATS