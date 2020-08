Une nouvelle meute de loups a été observée dans les Grisons. C'est la septième recensée dans le canton.

Des gardes faune ont observé cette nouvelle meute au début du mois d'août dans la vallée de l'Albula, a indiqué mardi le service cantonal de la chasse et de la pêche. Elle compte six louveteaux. La Suisse compte désormais au moins dix meutes de loups, dont trois en Valais et le Jura vaudois.

/ATS