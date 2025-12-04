Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une personne chanceuse a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce ...
Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Une personne chanceuse a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams jeudi soir. Elle a coché les six bons numéros 14, 15, 27, 32, 37 et 38, a annoncé la Loterie romande.

Le pactole a été remporté en France, l'un des huit pays européens proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé 'dream'. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

https://jeux.loro.ch/games/eurodreams

/ATS
 

Actualités suivantes

Armée: le nouveau pistolet de service a été choisi

Armée: le nouveau pistolet de service a été choisi

Suisse    Actualisé le 04.12.2025 - 17:34

Grève et manifestation des employés de la Ville de Genève

Grève et manifestation des employés de la Ville de Genève

Suisse    Actualisé le 04.12.2025 - 15:06

Triple assassinat à Zurich et Laupen: l'avocat veut l'acquittement

Triple assassinat à Zurich et Laupen: l'avocat veut l'acquittement

Suisse    Actualisé le 04.12.2025 - 17:39

Fonction publique vaudoise: nouvelle journée de grève

Fonction publique vaudoise: nouvelle journée de grève

Suisse    Actualisé le 04.12.2025 - 17:09

Articles les plus lus

Tessin: Premier cas d'infection par le virus du Nil occidental

Tessin: Premier cas d'infection par le virus du Nil occidental

Suisse    Actualisé le 04.12.2025 - 11:06

Arrivée d'un jeune lion asiatique au zoo de Zurich

Arrivée d'un jeune lion asiatique au zoo de Zurich

Suisse    Actualisé le 04.12.2025 - 12:17

Divergence de vues au National sur le budget 2026

Divergence de vues au National sur le budget 2026

Suisse    Actualisé le 04.12.2025 - 13:09

Lausanne: 41 personnes prévenues de fraude aux assurances sociales

Lausanne: 41 personnes prévenues de fraude aux assurances sociales

Suisse    Actualisé le 04.12.2025 - 18:59