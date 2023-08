Une première « Pride » pour l'égalité et la diversité à Saint-Gall

Saint-Gall a accueilli sa toute première 'Pride'. La manifestation colorée a attiré quelque 2500 personnes qui ont défilé samedi au centre-ville contre la discrimination.

Les participants, principalement jeunes, ont brandi des drapeaux arc-en-ciel et des banderoles appelant à plus de tolérance. Sur une scène, la présidente de la ville de Saint-Gall, Maria Pappa, a pris la parole en faveur de l'égalité et de la diversité.

La Suisse a prouvé qu'elle pouvait former une nation à partir de différentes langues, cultures et croyances, a souligné Mme Pappa. Mais il reste encore beaucoup à faire pour que tous les habitants du pays fassent l'expérience de la véritable autodétermination, de l'égalité des droits, de la tolérance et de l'estime, a-t-elle poursuivi.

Après les allocutions, des spectacles de drag-queens et de la musique ont animé la première 'Pride' saint-galloise.

/ATS