Une petite éclipse solaire est attendue jeudi

Qui voudra observer le ciel jeudi peu avant midi pourra apercevoir une éclipse solaire partielle. La lune se placera devant le soleil voilant momentanément son éclat.

Mais cela restera peu spectaculaire où que l'on se trouve en Suisse, a précisé Markus Griesser, responsable de l'observatoire d'Eschenberg à Winterthour ZH, à Keystone-ATS.

Chiasso, dans le sud du Tessin, aura l'éclipse la plus faible avec une couverture de la lune par le soleil d'un peu plus de 4%, tandis que la plus grande couverture pourra être observée en Ajoie dans le canton du Jura avec 7,8%, écrit la Société suisse d'astronomie dans son magazine Orion en langue allemande.

L'éclipse solaire partielle se propagera d'ouest en est en Suisse entre 11h24 et 11h37. Le maximum de l'éclipse est attendu à Genève à 12h13, à Berne à 12h17, à Zurich à 12h20 et à Davos à 12h22. Après 13 heures, tout sera terminé.

L'ombre de la lune s'étendra sur la Suisse et sur 59 autres pays. Plus on monte dans le nord de l'Europe, plus le soleil se cachera derrière la lune. Le spectacle sera beaucoup plus grandiose en Russie, au Canada et au Groenland.

Eclipse totale de Soleil dans soixante ans

La dernière fois que le soleil s'est partiellement assombri sur l'Europe centrale remonte au 20 mars 2015. La lune avait caché plus de 70% du cercle solaire. La prochaine éclipse marquante sera visible en Suisse dans la soirée du 12 août 2026.

Peu avant la tombée de la nuit, plus de 90 % du disque solaire sera recouvert par la lune, de sorte qu'on ne pourra apercevoir plus qu'une étroite faucille. Si le temps est clair, cela peut être très impressionnant, a assuré Markus Griesser.

A cette date-là, une éclipse solaire totale se produira sur l'Islande, l'Espagne et les îles Baléares. Mais pour vivre une telle expérience rare en Suisse, il faudra être patient et attendre 60 ans jusqu'au 3 septembre 2081.

Petit rappel de santé: sans lunettes de protection appropriées, les amateurs d'astronomie ne devraient jamais regarder le soleil en face sans protection même s'il est partiellement voilé. Idem avec un télescope, qui ne devrait jamais être pointé vers le soleil sans un filtre spécial.

/ATS