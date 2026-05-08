Une personne de Genève surveillée après un contact hantavirus

Une personne de Genève est actuellement sous surveillance après avoir voyagé dans le même avion ...
Une personne de Genève surveillée après un contact hantavirus

Une personne de Genève surveillée après un contact hantavirus

Photo: KEYSTONE/MARCEL BIERI

Une personne de Genève est actuellement sous surveillance après avoir voyagé dans le même avion qu'un malade atteint du hantavirus. Elle ne présente aucun symptôme et se trouve en isolement à domicile, a indiqué l'Office fédéral de la santé publique à Keystone-ATS.

Selon les informations communiquées vendredi par l'OFSP, cette personne se trouvait à bord d'un vol reliant Sainte-Hélène à Johannesburg, sur lequel se trouvait également une personne gravement malade. Elle n'était pas à bord du navire de croisière. Les autorités cantonales genevoises sont en contact étroit avec cette personne et suivent son état de santé.

Le patient suisse qui a contracté le hantavirus à bord du navire Hondius, est toujours hospitalisé à l'hôpital universitaire de Zurich. Son épouse est en isolement à domicile.

Selon l'OFSP, il n'y a aucun danger pour les passagers qui se trouvaient dans l'avion avec le Suisse infecté. En effet, le patient n'a développé de la fièvre que trois jours après son arrivée.

L'OFSP continue d'estimer que le risque pour la population est faible.

/ATS
 

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