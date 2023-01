Une panne ferroviaire retarde des fans du FC St-Gall

Une panne de caténaire peu avant Zurich a entraîné la suppression de nombreux trains dimanche après-midi. Le train des supporters du FC St-Gall en route pour Zurich n'a pas échappé aux perturbations de trafic et s'est retrouvé bloqué.

Les 600 à 700 supporters ont été transférés dans un train de remplacement pour être conduits à Zurich-Altstetten. Leur arrivée était prévue vers 17h00, soit une bonne demi-heure après le coup d'envoi du match.

Les CFF ont dépêché des spécialistes sur les lieux de la panne pour y remédier, a poursuivi le porte-parole, confirmant une information du portail Watson.ch. Les fans de football n'ont pas été les seuls à être touchés par la panne.

Les trains IC et TGV entre Bâle et Zurich ainsi que l'IC5 d'Olten à Zurich et l'IC8 entre Berne et Zurich ont été supprimés. La perturbation a également eu des répercussions sur les S-Bahn.

