Une minute de silence à la mémoire des victimes du « Constellation »

Le Grand Conseil valaisan a entamé, lundi matin, sa semaine de débats en respectant une minute de silence à la mémoire des victimes de l'incendie du bar 'Le Constellation' à Crans-Montana. Un moment fort en émotions.

'Le drame de Crans-Montana a profondément marqué notre canton. Face à une telle tragédie, nos premières pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches', a résumé la présidente du Grand Conseil, Patricia Constantin.

Président du gouvernement, Mathias Reynard s'est ensuite exprimé: 'depuis le 1er janvier, notre canton n’est plus tout à fait le même. Le drame de Crans-Montana a brisé des familles. Il a touché de plein fouet notre jeunesse... et ému l’ensemble de la communauté. Ce drame nous marquera à vie.' Le Conseil d’Etat rencontrera très prochainement les victimes et leurs proches.

La création d'une Fondation et sa dotation à hauteur de 10 millions de francs par le canton du Valais devront être validées par le Parlement lundi après-midi.

/ATS