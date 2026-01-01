Une messe en hommage aux victimes de Montana réunit 400 personnes

Environ 400 personnes ont pris part jeudi soir à une messe dans l'église de Crans-Montana, la station endeuillée par un incendie meurtrier dans la nuit du Nouvel An, a constaté un photographe de Keystone-ATS.

La cérémonie était présidée par l'évêque de Sion, Mgr Jean-Marie Lovey. Dans l'après-midi, le diocèse de Sion avait dit avoir pris 'connaissance avec stupeur' du drame survenu à Crans-Montana. Il a exprimé 'sa sollicitude, sa proximité et sa compassion pour toutes les victimes, leurs proches et leurs familles.

Cette nuit qui devait être une occasion de réjouissances s’est transformée en terrible catastrophe pour des centaines de personnes. C’est vers elle que se dirigent nos pensées et nos prières', avait indiqué le diocèse dans le communiqué.

Il a aussi manifesté 'son soutien et sa gratitude envers toutes les personnes engagées de diverses manières auprès des victimes, sur place ou dans les divers hôpitaux mobilisés, personnel soignant, police, autorités civiles et judiciaires'.

