Une majorité favorable à l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions »

L'initiative de l'UDC 'Pas de Suisse à 10 millions!' pourrait recueillir une majorité. Selon un sondage 20 Minutes et Tamedia publié mercredi, 52% des personnes interrogées ont l'intention de voter 'oui' à ce texte le 14 juin prochain.

A la mi-avril, 46% des personnes interrogées avaient l'intention de rejeter l''initiative pour la durabilité' de l'UDC, tandis que 2% n'avaient pas encore pris de décision, ajoute cette enquête réalisée la semaine dernière par l'institut Leewas.

L'institut de sondage fait toutefois état d’une 'certaine volatilité' dans les intentions de vote: en mars dernier, lors d’un précédent sondage, seules 45% des personnes interrogées avaient répondu oui et 47% non. Et en novembre, le résultat était de 48% de oui contre 41% de non. Aucune tendance claire ne se dégage.

L'incertitude est également totale concernant le deuxième projet soumis au vote, la réforme de la loi sur le service civil: 46% des sondés se prononcent actuellement pour de projet et 46% contre.

/ATS