Une majorité de Suisses en faveur du mariage pour tous

Le soutien au mariage pour tous grandit, selon un sondage publié lundi. C'est 'un signal clair', indiquent les auteurs de l'initiative sur le 'mariage civil pour toutes et tous', qui sera traitée jeudi par la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats.

Selon cette étude, réalisée par GFS Zurich, mandaté par l'organisation Pink Cross, 4 Suisses sur 5 sont en faveur du mariage pour tous. L'adhésion ne diffère que très légèrement selon le genre, la classe d'âge et la répartition géographique des sondés.

L'étude montre également une augmentation de l'adhésion à l'adoption pour les couples homosexuels avec 72% des sondés en faveur, contre 67% l'année dernière. Le soutien à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes est également net avec 70% de oui.

'Le signal est clair : après que le Parlement a reporté l’objet pendant plus de sept ans, il est maintenant grand temps d'introduire le mariage civil pour toutes et tous au niveau législatif', réagit Salome Zimmermann, présidente du comité national 'Mariage civil pour toutes et tous'.

Variations selon les sensibilités politiques

Le sondage montre cependant des différences selon la sensibilité politique des personnes interrogées. C'est à gauche de l'échiquier que le soutien apparaît le plus fort, avec 95% d'avis positifs au PS. A l'inverse des élus UDC du Conseil National qui avaient rejeté le texte en juin dernier, 65% des sondés sympathisants du parti agrarien se disent en faveur du mariage pour tous.

L'initiative parlementaire 'Le mariage civil pour toutes et tous', déposée par les Verts'Libéraux en 2013, vise à octroyer aux homosexuels les mêmes droits de mariage, d'adoption et de procréation médicalement assistée pour les femmes. L'initiative a franchi une première étape en juin dernier avec le 'oui' du Conseil national. Jeudi, c'est au tour de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats de traiter l'objet.

/ATS