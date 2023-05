Une large alliance demande une taxe sur les boissons sucrées

Une alliance largement soutenue par des organismes de santé demande des mesures contre la consommation de sucre, notamment chez les enfants. Dans le collimateur, les sodas et les sucreries, facteurs de maladie. L'Etat doit prélever une taxe sur les boissons sucrées.

Plus de 2,2 millions de personnes en Suisse souffrent de maladies cardiovasculaires, de surpoids, de diabète ou de cancer, a relevé l'Alliance Alimentation et Santé mardi devant les médias à Berne. Ces maladies sont à l'origine de 80% des coûts de la santé. Or le sucre joue un rôle important dans les causes de ces affections.

Les boissons sucrées et les sucreries représentent la part la plus importante de la consommation de sucre, estimée à 86% soit 85 grammes par personne et par jour. Cette situation est aggravée par le potentiel addictif du sucre, qui agit sur le centre de récompense du cerveau. Pour l'Alliance, des mesures supplémentaires sont nécessaires par rapport à celles déjà décidées volontairement.

Un enfant sur six en surpoids

La consommation de sucre est particulièrement problématique chez les enfants. En Suisse, un enfant sur six souffre de surpoids, un sur trois dans les milieux défavorisés. Or selon une enquête, 94% des aliments destinés aux enfants ne suivent pas les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'Alliance demande l'abandon du sucre et des édulcorants dans les aliments et boissons destinés aux bébés, ainsi qu'une limitation du sucre et l'abandon des édulcorants dans les produits destinés aux enfants. Les écoles et les structures d'accueil de jour ne devraient pas servir de boissons sucrées et moins de desserts.

En outre, l'Alliance demande une interdiction de la publicité pour les produits à forte teneur en sucre destinés aux enfants, aucune offre promotionnelle pour les boissons sucrées et aucun argumentaire de santé pour les aliments contenant du sucre.

Taxe nécessaire

Enfin, l'Etat doit prélever une taxe sur les boissons contenant du sucre ou des édulcorants, un Nutri-Score doit figurer sur tous les produits et l'accès aux fruits et légumes doit être facilité.

L'alliance regroupe près de 50 organisations, comme la Fondation pour la protection des consommateurs, la Ligue contre le cancer, l'association des pédiatres et des dentistes, les associations de diabétiques et les sections cantonales de la Croix-Rouge.

/ATS