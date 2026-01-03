Une instruction ouverte contre les gérants du bar à Crans-Montana

Une instruction pénale a été ouverte vendredi soir contre les gérants du bar 'Le Constellation' ...
Une instruction ouverte contre les gérants du bar à Crans-Montana

Une instruction ouverte contre les gérants du bar à Crans-Montana

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Une instruction pénale a été ouverte vendredi soir contre les gérants du bar 'Le Constellation' après l'incendie qui a ravagé l'établissement. Le couple est prévenu d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence.

Les premiers éléments de l'enquête, menée sous la direction du Ministère public, ont conduit à l'ouverture d'une instruction pénale contre les deux gérants de ce bar à deux étages. La présomption d'innocence s'applique, indiquent samedi la police cantonale et la Ministère public valaisan dans un communiqué commun.

Les deux instances confirment que le drame a fait 40 morts et 119 blessés, dont une majorité grièvement.

Des photos et des vidéos prises avant l'incendie ont circulé en ligne. Elles montrent un embrasement rapide du plafond du sous-sol du bar, recouvert d'une mousse acoustique.

L'enquête doit notamment déterminer si cet isolant est conforme et s'il est à l'origine de l'incendie, a déclaré vendredi en conférence de presse la procureure générale du Valais Béatrice Pilloud.

/ATS
 

Actualités suivantes

Stéphane Ganzer: « Quelqu'un a commis une erreur » à Crans-Montana

Stéphane Ganzer: « Quelqu'un a commis une erreur » à Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 15:28

Le conseiller fédéral Beat Jans à Crans-Montana (VS)

Le conseiller fédéral Beat Jans à Crans-Montana (VS)

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 15:05

Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi

Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 11:50

Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi

Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 13:48

Articles les plus lus

Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi

Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 11:50

Les blessés du bar de Crans-Montana: brûlés, écrasés, asphyxiés

Les blessés du bar de Crans-Montana: brûlés, écrasés, asphyxiés

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 12:42

Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi

Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 13:48

Le conseiller fédéral Beat Jans à Crans-Montana (VS)

Le conseiller fédéral Beat Jans à Crans-Montana (VS)

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 15:05

Les corps de quatre victimes identifiés et remis à leurs familles

Les corps de quatre victimes identifiés et remis à leurs familles

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 11:22

Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi

Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 11:50

Les blessés du bar de Crans-Montana: brûlés, écrasés, asphyxiés

Les blessés du bar de Crans-Montana: brûlés, écrasés, asphyxiés

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 12:42

Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi

Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 13:48