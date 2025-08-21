Une initiative pour « protéger durablement le lac de la Gruyère »

Une initiative pour « protéger durablement le lac de la Gruyère »

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le comité d’initiative 'Sauvez les Laviaux' lance sa campagne en faveur du texte visant à protéger durablement le lac de la Gruyère (FR) et ses rives. A son tour, il a exposé ses arguments et appelé à un débat 'digne et respectueux' d'ici à la votation du 28 septembre.

'Notre lac, notre Constitution, notre avenir': la Constitution est l’outil légitime pour 'consacrer ce choix', a indiqué jeudi à Fribourg le comité d'initiative. Selon ses membres, 'Lavaux, dans le canton de Vaud, en est l’exemple: protégé depuis 1973 sans chaos juridique'.

A leurs yeux, une inscription constitutionnelle 'ne fige pas tout, mais elle donne un cap'. 'L’inaction politique a mené à des conflits locaux et des projets incohérents', ont constaté les initiants. Leur texte apporte en conséquence 'une vision d’ensemble, claire et fédératrice'.

Le comité a dit encore vouloir 'bannir l'artificialisation du lac et préserver le patrimoine cantonal'. 'Les Fribourgeois doivent pouvoir fixer ce cap dans la Constitution', en alliant développement touristique et économique durable.

