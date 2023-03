Une femme est retrouvée morte à Dietikon (ZH)

Une femme a été retrouvée morte dans la rue à Dietikon (ZH) dimanche vers 03h00. Gisant près d'un pont sur la Limmat, elle présentait des blessures. Selon la police, un crime violent ne peut pas être exclu.

La médecin d'urgence dépêchée sur les lieux n'a pu que constater le décès de la femme, a indiqué la police cantonale dans un communiqué. L'Institut de médecine légale de l'Université de Zurich et l'Institut médico-légal de Zurich ont examiné le corps sans vie ainsi que le lieu de la découverte. Le secteur est fermé à la circulation et une déviation est en place.

La police du lac est également à l'oeuvre et recherche des traces dans la Limmat, a indiqué un porte-parole de la police à Keystone-ATS. Les circonstances et le contexte de l'affaire ne sont pas clairs, a-t-il ajouté. Le ministère public a ouvert une enquête et la police recherche des témoins.

/ATS