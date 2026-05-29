Une femme décède de plusieurs coups à la tête au Lignon (GE)

Une femme de 67 ans est décédée le 5 mai de plusieurs coups à la tête au Lignon (GE). La police recherche le ou les auteurs présumés de l'homicide, a affirmé vendredi le Ministère public.

Peu avant 22h00, elle avait été contactée par une habitante qui s'inquiétait de ne plus avoir de nouvelle de sa voisine. Une forte odeur était également présente dans le couloir.

La police a ensuite trouvé le corps sans vie de la victime. Les investigations sont menées par la brigade criminelle. Le Ministère public ne fait pas d'autre commentaire.

/ATS