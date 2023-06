Une double manifestation pour le climat à Genève

Une marche pour le climat a rejoint un cortège à vélo samedi à Genève. Cette double manifestation, qui a rassemblé entre 200 personnes, selon un photographe de Keystone-ATS, et 300 personnes, a été organisée à l’occasion de la journée mondiale du vélo.

La fenêtre d’opportunité pour limiter le réchauffement climatique à 1.5°C est très réduite. Les manifestants ont demandé des changements importants dans les années à venir, peut-on lire dans un communiqué à l'issue de la manifestation, lancée par 12 organisations genevoises et de France voisine,

Oui le 18 juin à la loi climat

“Le consensus scientifique sur la question du réchauffement climatique est limpide”, a expliqué Yvonne Winteler, co-présidente de l’Alliance climatique suisse et qui plaide pour un oui le 18 juin à la loi climat. “Si l’on veut conserver une chance de maintenir le cap fixé dans l’Accord de Paris sur le climat, nous devons rapidement réduire nos émissions carbones.'

'En Suisse, la mobilité représente environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre, et ce, sans compter l’impact climatique de l’aviation. C’est particulièrement le cas dans le Grand Genève, où le trafic pendulaire se fait encore majoritairement en voiture', a-t-elle poursuivi.

Coup d'accélérateur pour les mobilités douces

Avec le Léman Express et la Voie Verte, les mobilités douces se développent tout de même dans le Grand Genève. 'Ces projets doivent toutefois être mis en perspective avec les derniers chiffres (2021) de la progression de l’aménagement des 840 kilomètres du schéma cyclable d’agglomération : en 7 ans, seulement 50% ont été mis en place ', a relevé pour sa part Jennifer Conti, vice-présidente de l'association Pro Vélo Genève.

Pour le Grand Genève, l’engagement des autorités départementales de l’Ain et de l’agglomération du Pays de Gex reste insuffisant, selon les organisations environnementales. 'Le Pays de Gex est le parent pauvre de la mobilité transfrontalière', s’est encore insurgé Blaise Bachmann, président de l’Association des piétons et cyclistes du Pays de Gex (APiCy). Comment est-il possible en 2023 de développer des projets comme un tronçon d’autoroute entre Machilly et Thonon'.

Enfin pour Mathias Schlegel, porte-parole de Greenpeace Suisse,'il est normal que nous activions tous les leviers possibles pour réaliser les objectifs climatiques de l’Accord de Paris. Pour la Suisse, cela signifie notamment rendre les activités de la place financière climato-compatibles. Il faut aussi s’attaquer à la consommation de masse, qui nous rendent responsables de plus d’émissions de gaz à effet de serre hors de nos frontières que dans notre pays.'

/ATS