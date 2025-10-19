« Une dizaine d'enquêtes » liées au terrorisme en cours chez Fedpol

Une dizaine d'enquêtes liées au terrorisme sont actuellement en cours au sein de Fedpol, a déclaré dimanche sa directrice Eva Wildi-Cortés. Elle s'exprimait une semaine après l'annonce d'une tentative d'attentat déjouée en Suisse.

'Pour le moment, on a une dizaine d'enquêtes en lien avec le terrorisme. Elles concernent la propagande djihadiste ou le financement du terrorisme', a déclaré la directrice de l'Office fédéral de la police (Fedpol) dans le 19:30 de la RTS.

Elle n'a pas donné plus de détails sur la procédure en cours concernant l'attentat terroriste présumé déjoué le printemps dernier. Son auteur présumé, un jeune Suisse de 18 ans radicalisé, a été placé en détention préventive et une perquisition a eu lieu.

Développement 'très préoccupant'

La radicalisation des mineurs en ligne fait partie des plus grandes préoccupations de Mme Wildi-Cortés. Son développement est 'très préoccupant', a-t-elle déclaré.

Le crime organisé prend également de l'ampleur. Le nombre d'organisations criminelles est très grand en Suisse, a rappelé la directrice en place depuis le début de l'année. Trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains sont des réalités dans le pays.

Le procureur fédéral Stefan Blättler présageait la semaine dernière dans la presse un avenir sombre dans les 10 à 15 prochaines années. La Suisse pourrait se retrouver dans la même situation que la Suède, gangrénée par les guerres de gangs.

/ATS