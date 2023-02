Une dixième meute de loups dans les Grisons

Une dixième meute de loups s'est formée dans les Grisons. Sa présence dans la région de Lenzerheide (GR) a été confirmée génétiquement. La meute avait déjà été signalée l'année passée.

L'analyse génétique réalisée à la fin du mois de janvier a permis de confirmer qu'il s'agissait bien d'une nouvelle meute, a indiqué lundi l'Office cantonal de la chasse et de la pêche du canton des Grisons. Elle porte le nom de meute de Lenzer-Horn.

Trois autres meutes se sont formées l'année passée dans les Grisons, au-dessus de Laax, dans le Lugnez et dans le Prättigau. Deux autres meutes ont aussi été repérées dans le Val Mesolcina, à la frontière avec le Tessin et l'Italie. Comme elles ne séjournent pas majoritairement dans les Grisons, elles ne sont pas comptabilisées comme meutes grisonnes.

Des loups dans toutes les régions

Il y a des meutes dans presque toutes les régions des Grisons, sauf en Engadine, dans les vallées du sud du canton et dans la région de Davos. Des loups isolés ont toutefois été observés dans ces trois régions.

Selon les gardes-faune, au moins 94 loups vivaient dans le canton à la fin de l'année dernière. Il s'agit d'une 'estimation d'expert', souligne l'office cantonal. Au total, 64 loups ont été identifiés génétiquement.

En 2022 dans les Grisons, les loups ont tué 517 animaux de rente, soit environ deux fois plus que l'année précédente. Les moutons constituent la proie la plus fréquente avec 497 animaux tués. En outre, 13 chèvres et quatre bovins ou veaux ont été dévorés. Pour la première fois, deux vaches mères et un lama ont été tués par des loups.

Loup dominant abattu

Face à ces attaques, les garde-faune ont tué deux loups isolés qualifiés de 'nuisibles' et cinq jeunes de deux meutes. Le loup dominant de la meute de Beverin a aussi été abattu. Cette meute s'est fait remarquer par son comportement de chasse particulièrement agressif. C'est elle qui s'est attaquée à des vaches mères.

Les gardes-faune ont aussi abattu un loup grièvement blessé et un hybride, mélange de loup et de chien. Trois autres loups sont morts écrasés sur l'A13 entre Coire et Maienfeld.

/ATS