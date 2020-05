Une centaine de nouvelles contaminations et 35 décès en 24 heures

La Suisse enregistre 112 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24 heures, un chiffre dans la moyenne des jours précédents, mais souvent en reflux pendant le week-end.

L'incidence continue de grimper pour atteindre une moyenne de 347 cas pour 100'000 habitants.

L'Office fédéral de la santé publique signalait samedi 1467 personnes décédées en lien avec le Covid-19, soit 35 de plus que vendredi, ce qui représente une incidence de 17 décès par 100'000 habitants. Le nombre de personnes décédées par 100'000 d’habitants est de 2 à 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes, plus on monte dans la pyramide de l’âge.

De leur côté, les cantons annonçaient 1755 décès samedi à la mi-journée et 3732 hospitalisations liées au Covid-19. Quant aux infections, le nombre de personnes contaminées en Suisse approche la barre des 30'000 personnes (29'817).

Le classement des cantons les plus touchés, proportionnellement à leur population, montre que la Suisse latine reste en première ligne: Genève (1021,9/100'000 habitants), Tessin (904,8), Vaud 675,6), Bâle-Ville (568,9) et Valais (534,7).

Pour ce qui est des tests, on en dénombrait 276'000 tests samedi, dont 13% étaient positifs. Plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne.

/ATS