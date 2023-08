Une baleine éteinte est l'animal le plus lourd de tous les temps

Une baleine aujourd'hui éteinte est l'animal le plus lourd de tous les temps, selon une étude internationale avec participation suisse. Son poids dépassait celui de la baleine bleue, détentrice jusqu'ici de ce record.

Perucetus colossus, que l'on peut traduire par 'baleine colossale du Pérou', pesait entre 85 et 340 tonnes, selon cette étude publiée mercredi dans la revue Nature. A titre de comparaison, le spécimen confirmé le plus lourd de baleine bleue pesait 190 tonnes.

Le fossile de Perucetus colossus a été découvert il y a dix ans dans un désert sur la côte sud du Pérou. Son âge a été estimé à 39 millions d'années.

Chacune de ses vertèbres pèse plus de 100 kilos et ses côtes atteignent 1,4 mètre de longueur, selon cette étude menée par le Musée des sciences naturelles de Stuttgart (D), en collaboration avec des scientifiques des universités de Berne et Zurich.

Le seul poids du squelette long de 20 mètres a été estimé entre 5 et 8 tonnes. Il est ainsi deux à trois fois plus lourd que le squelette de baleine bleue long de 25 mètres exposé au Musée d'histoire naturelle de Londres, soulignent les auteurs.

Ces travaux laissent également penser que les baleines sont devenues plus tôt que l'on pensait des animaux gigantesques, note Eli Amson, qui a dirigé cette recherche. Cette évolution aurait eu lieu il y a 40 millions d'années déjà, et non 10 comme on le supposait jusqu'ici.

