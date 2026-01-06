Une aide financière pour soutenir les victimes et les familles

Les victimes du drame de Crans-Montana ainsi que leurs familles recevront une aide financière ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les victimes du drame de Crans-Montana ainsi que leurs familles recevront une aide financière, a annoncé mardi le Conseil d'Etat valaisan dans un communiqué. Les modalités de celle-ci sont toutefois encore à définir.

Le gouvernement valaisan entend également soutenir ces personnes dans leurs démarches administratives, notamment au travers des centres d'aide aux victimes LAVI (Loi fédérale sur l'Aide aux Victimes d'Infractions), précise-t-il.

L'incendie du bar 'Le Constellation' à Crans-Montana, a fait 40 morts et 116 blessés dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Parmi les blessés, 83 étaient toujours hospitalisés lundi.

/ATS
 

