Une Suissesse parmi les victimes de l'accident à Lisbonne

Une Suissesse figure parmi les seize personnes décédées dans l'accident de funiculaire à Lisbonne, a indiqué vendredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Keystone-ATS. Une autre ressortissante helvétique a été blessée.

Le parquet général portugais avait annoncé jeudi les nationalités des victimes de l'accident survenu la veille, faisant état de 'cinq Portugais, deux Coréens et un Suisse' parmi les morts déjà identifiés, selon l'AFP.

Sur le réseau social X, le DFAE 'confirme avec tristesse qu’une ressortissante suisse a perdu la vie et qu’une autre a été blessée lors de l’accident du funiculaire de Gloria à Lisbonne', survenu mercredi. 'Nos pensées vont à toutes les victimes ainsi qu’à celles et ceux qui ont perdu un être cher dans ce drame', ajoute-t-il.

L'ambassade suisse à Lisbonne est en contact avec la personne blessée et lui apporte son soutien dans le cadre de la protection consulaire, a-t-il rappelé dans un message adressé à Keystone-ATS. Il ne donne pas d'autres précisions en raison de la protection de la personnalité et des données.

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter avait indiqué jeudi sur X que la Suisse exprime 'toute (sa) solidarité' au peuple portugais après l'accident de funiculaire. Berne 'est en pensée avec les victimes et leurs proches touchés par le tragique déraillement du funiculaire de la Glória à Lisbonne', a-t-elle écrit.

L'accident a fait au total 16 morts et 21 blessés. Parmi ces derniers, les secours ont aussi dénombré au moins dix étrangers, outre la Suissesse: deux Allemands, deux Espagnols, une Française, un Italien, un Canadien, un Sud-coréen, un Marocain et un Cap-verdien.

