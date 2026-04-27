Un vol de Swiss contraint de faire demi-tour à Genève

Un vol de Swiss entre Genève et Francfort a été contraint de faire demi-tour lundi matin après quelques minutes. Une surchauffe de la cabine était en cause.

L'appareil avait décollé à 10h27. 'Après quelques minutes, le pilote a demandé un retour immédiat en raison d'un problème technique qualifié de surchauffe en cabine', a affirmé à Keystone-ATS le porte-parole de Genève Aéroport, Ignace Jeannerat, confirmant une information de la Tribune de Genève.

Il a été immobilisé quelques minutes sur la piste, avant de pouvoir quitter la piste 'par ses propres moyens'. Les pompiers attendaient l'appareil et ont mené quelques contrôles. Personne n'a été blessé, ajoute la Tribune de Genève.

Dimanche (samedi soir en Suisse), un vol Swiss avait été évacué d'urgence à New Delhi en raison d'un problème de moteur au moment du décollage. Quatre personnes avaient été blessées. Parmi elles, trois ont pu quitter l'hôpital, a affirmé lundi la compagnie.

L'équipage est arrivé lundi matin à Zurich. Swiss attend désormais le feu vert des autorités indiennes pour mener des investigations sur le moteur. La date du rapatriement de l'avion en Suisse n'est pas connue mais les opérations ne sont pas affectées, ajoute la compagnie.

/ATS