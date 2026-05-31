Un village No G7 autorisé à Annemasse

La ville d'Annemasse pourrait accueillir un village d'opposants au G7 les 13 et 14 juin prochains ...
Un village No G7 autorisé à Annemasse

Un village No G7 autorisé à Annemasse

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

La ville d'Annemasse pourrait accueillir un village d'opposants au G7 les 13 et 14 juin prochains. La préfecture de Haute-Savoie a confirmé au collectif No G7 qu'elle n'interdirait pas leur village associatif et syndical au parc de la Fantasia.

Dans un communiqué publié jeudi et relayé par plusieurs médias, la préfète demande aux organisateurs de déposer 'dans les tout prochains jours un dossier sérieux, comportant toutes les garanties de sécurité qui incombe à l'organisateur de l'évènement'.

Elle rappelle aux membres du collectif No G7 qu'il est de leur entière responsabilité de garantir la sécurité des personnes et des biens. A défaut, la préfète 'indique que le village serait interdit si les conditions de sécurité requises, et à la charge des organisateurs, n'étaient pas satisfaites', souligne le texte. Le collectif prévoit de rassembler 3000 personnes.

/ATS
 

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