Un train déraille en gare de Berne - Trafic perturbé

Un train du BLS a déraillé vendredi matin peu après 06h30 en gare de Berne. Il n'y a pas de blessé, mais l'accident a perturbé le trafic, surtout régional, à une heure où les pendulaires sont très nombreux.

Tous les passagers ont pu quitter le train qui venait de partir de la gare de Berne en direction de Lucerne, ont précisé les CFF. L'axe du train est sorti des rails et le train s'est retrouvé sur les quais. Les causes de l'accident sont pour l'heure inconnues. Le Service suisse d'enquête sur les accidents de sécurité (SESE) a été sollicité.

Il faut s'attendre à des retards et des suppressions de trains, ont indiqué les CFF. Ce sont avant tout les trains en direction de Lucerne via Langnau, mais aussi Brigue et Zweisimmen via Münsingen qui sont touchés. Mais par effet domino, les voyageurs en direction de Suisse romande, notamment Fribourg et la région lémanique, doivent aussi s'attendre à des perturbations.

