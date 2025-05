Un tracteur en sens inverse sur l'autoroute du côté de Glaris

Un homme de 36 ans s'est égaré samedi au volant d'un tracteur volé: il s'est engagé sur l'autoroute A3 près de Niederurnen, dans le canton de Glaris, roulant plus d'un kilomètre à contresens sur la bande d'urgence.

Le conducteur s'est finalement arrêté sur une aire d'autoroute où les policiers de Glaris et de St-Gall l'ont retiré du trafic. Le trublion roulait non seulement avec un tracteur volé, mais il n'avait pas de permis de conduire valable. La police a ordonné une analyse de sang et d'urine.

/ATS