Un snowboardeur blessé lors d’une avalanche à Kippel (VS)

Photo: Kapo Wallis

Un snowboardeur a été emporté par une avalanche dimanche dans le Lötschental. Le Suisse de 50 ans, blessé, a été héliporté à l’hôpital de Viège, puis transféré à l’hôpital de Sion.

L’avalanche s’est déclenchée peu après 12h00 à environ 2400 mètres d’altitude, sur le territoire de la commune de Kippel (VS), a indiqué la police cantonale valaisanne dimanche soir. Le snowboardeur et un skieur se trouvaient alors sur le versant est du 'Hockuchriz', en direction de 'Schreja'. L’avalanche a emporté le snowboardeur.

Selon la police, le skieur a pu se mettre en sécurité par ses propres moyens. Le snowboardeur enseveli a pu être dégagé grâce à l’intervention de la personne avec qui il skiait ainsi que des secours valaisans avec l’appui de trois hélicoptères.

/ATS
 

