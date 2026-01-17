Un skieur meurt à Grindelwald (BE)

Un skieur est décédé samedi après un accident dans le domaine skiable de la Kleine Scheidegg à Grindelwald (BE). La police cantonale bernoise précise toutefois que cet accident n'a aucun lien avec la manche de Coupe du monde de ski qui se déroule ce week-end à Wengen.

Les forces de l'ordre ont été alertées samedi peu après 13h55 de l'accident, peut-on lire dans un communiqué diffusé dimanche. Selon les premières informations, la victime, un ressortissant suisse de 81 ans domicilié dans le canton de Berne, descendait une piste balisée lorsqu'il a chuté pour une raison encore indéterminée.

L'homme est alors resté inanimé sur la piste. La personne qui l’accompagnait, ainsi que plusieurs personnes présentes sur place, lui ont immédiatement prodigué les premiers secours et alerté les services de sauvetage. Malgré l’intervention rapide de ces derniers, le skieur, grièvement blessé, est décédé sur les lieux de l’accident.

Une équipe de la Rega a été mobilisée sur les lieux du drame. La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête sous la direction du Ministère public régional de l’Oberland bernois afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de l’accident.

/ATS