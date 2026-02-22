Un skieur décède dans une avalanche à Verbier (VS)

Un skieur hors-piste de 22 ans est décédé dimanche après avoir été pris dans une avalanche ...
Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Un skieur hors-piste de 22 ans est décédé dimanche après avoir été pris dans une avalanche à Verbier (VS). La coulée a emporté le jeune homme peu avant midi alors qu'il skiait en dehors des pistes balisées dans un couloir situé sous le lieu-dit 'Les Attelas'.

Malgré les soins prodigués par les secours, le jeune homme, un ressortissant helvético-néerlandais, est décédé sur place, indique la police cantonale valaisanne dans un communiqué.

Et d'appeler à la prudence. Des avalanches peuvent se déclencher très facilement, parfois à distance, et atteindre une grande ampleur. Même des itinéraires déjà tracés peuvent rester dangereux dans ces conditions, souligne la police.

/ATS
 

