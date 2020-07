Un quart des contaminations ont eu lieu à l'étranger

Un quart des cas de coronavirus ont été importés en Suisse. Les plus grands cantons sont les plus touchés. La plupart des contaminations ont lieu dans des discothèques, mais aussi les enterrements et les entreprises, a indiqué jeudi Stefan Kuster.

Avec 88 nouveaux cas recensés jeudi, la situation semble se stabiliser, a expliqué le chef de la division Maladies transmissibles de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) lors du point de presse des experts de la Confédération. Une personne sur quatre a été contaminée à l'étranger dans des pays considérés à risque.

L'information aux personnes qui viennent de l'étranger va être intensifiée. Il en va néanmoins de la responsabilité de chacun. Des contrôles systématiques aux frontières ou dans les aéroports ne sont pas prévus. Il s'agirait alors d'une fermeture des frontières, selon M. Kuster.

Le taux de reproduction R se situe actuellement à 1,38. Une personne infectée contamine plus d'une personne. L'objectif est de maintenir ce chiffre en dessous de 1, a rappelé M. Kuster. Au total, 29 se trouvent actuellement aux soins intensifs sous respirateur artificiel.

Les cas ne se répartissent pas de manière homogène dans les cantons. Les plus grands cantons comptent le plus grand nombre de cas. Il s'agit notamment de Zurich, Vaud, Argovie, Berne et St-Gall. Et les contaminations n'ont pas seulement lieu dans des clubs ou des discothèques. Certains cas se sont déclarés lors de rassemblements comme des enterrements ou sur les lieux de travail.

Près de 3000 personnes se trouvent sous quarantaine, ce qui représente une grande charge pour les cantons, a reconnu M. Kuster. L'application SwissCovid a enregistré 60 cas. Son utilisation reste sensée et le taux de téléchargement en Suisse est positif par rapport aux autres pays, selon l'expert de la Confédération.

