Un professeur de droit élu à la tête de la Protection des Animaux

Le professeur de droit économique bernois Peter V. Kunz est le nouveau président de la Protection Suisse des Animaux (PSA). Il a été élu samedi à Bâle lors d'une assemblée extraordinaire des délégués. La PSA a traversé une crise de plusieurs mois.

Peter V.Kunz, membre de la PSA de Berne et professeur ordinaire de droit économique et de droit comparé à l'Université de Berne depuis 2005, a été élu avec 136 voix sur 166 délégués, a indiqué l'association dans un communiqué. Agé de 60 ans, il était le seul candidat en lice.

'Je me considère comme un réformateur qui soutiendra et fera avancer de manière cohérente la modernisation de la plus ancienne et de la plus grande organisation suisse de protection des animaux au niveau stratégique', déclare le nouveau président cité dans le communiqué. 'L'avenir commence aujourd'hui !', ajoute-t-il.

M. Kunz fait partie du Comité central de la PSA depuis fin janvier 2024. Il succède à Piero Mazzoleni qui présidait la PSA à titre intérimaire depuis janvier 2024.

/ATS