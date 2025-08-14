Un prêtre accusé d'avoir agressé sexuellement quatre mineurs

Le procès d'un prêtre s'est ouvert jeudi matin au tribunal pénal cantonal tessinois de Lugano ...
Un prêtre accusé d'avoir agressé sexuellement quatre mineurs

Un prêtre accusé d'avoir agressé sexuellement quatre mineurs

Photo: KEYSTONE/KARL MATHIS

Le procès d'un prêtre s'est ouvert jeudi matin au tribunal pénal cantonal tessinois de Lugano. Cet homme de 56 ans est accusé d'avoir agressé sexuellement neuf personnes, dont quatre mineures. L'homme est en exécution anticipée de peine depuis neuf mois.

Selon l'acte d'accusation, les délits sexuels ont eu lieu entre 2015 et 2023. Au sein du diocèse de Lugano, l'homme était responsable de l'assistance spirituelle et de l'accompagnement des jeunes. En outre, il était enseignant dans différentes écoles secondaires, coresponsable de l'enseignement religieux à l'école et faisait partie de différentes commissions.

Le quinquagénaire est accusé de contrainte sexuelle multiple, d'actes sexuels avec des personnes incapables de discernement ou de résistance, d'actes sexuels multiples avec des enfants ainsi que de pornographie.

Le procès se déroule à huis clos, seuls les journalistes sont autorisés à y assister.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un code de conduite pour les récoltes de signatures

Un code de conduite pour les récoltes de signatures

Suisse    Actualisé le 14.08.2025 - 10:55

Deux personnes sur trois en Suisse ont un quotidien plurilingue

Deux personnes sur trois en Suisse ont un quotidien plurilingue

Suisse    Actualisé le 14.08.2025 - 10:49

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 20:26

Rösti « espère jusqu'à la fin » un accord sur le plastique

Rösti « espère jusqu'à la fin » un accord sur le plastique

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 19:19

Articles les plus lus

Un parapentiste chute mortellement à Fiesch (VS)

Un parapentiste chute mortellement à Fiesch (VS)

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 17:11

Rösti « espère jusqu'à la fin » un accord sur le plastique

Rösti « espère jusqu'à la fin » un accord sur le plastique

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 19:19

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 20:26

Un prêtre accusé d'avoir agressé sexuellement quatre mineurs

Un prêtre accusé d'avoir agressé sexuellement quatre mineurs

Suisse    Actualisé le 14.08.2025 - 10:37

Valais: un Roumain condamné pour proxénétisme

Valais: un Roumain condamné pour proxénétisme

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 13:53

Un parapentiste chute mortellement à Fiesch (VS)

Un parapentiste chute mortellement à Fiesch (VS)

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 17:11

Rösti « espère jusqu'à la fin » un accord sur le plastique

Rösti « espère jusqu'à la fin » un accord sur le plastique

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 19:19

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 20:26

Blatten à la recherche de nouvelles capacités hôtelières

Blatten à la recherche de nouvelles capacités hôtelières

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 11:59

Déficit moins élevé que prévu pour la Confédération en 2025

Déficit moins élevé que prévu pour la Confédération en 2025

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 12:23

Valais: un Roumain condamné pour proxénétisme

Valais: un Roumain condamné pour proxénétisme

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 13:53

Un parapentiste chute mortellement à Fiesch (VS)

Un parapentiste chute mortellement à Fiesch (VS)

Suisse    Actualisé le 13.08.2025 - 17:11