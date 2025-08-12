Un petit avion biplace s'abîme dans le lac Léman: pas de blessé

Un petit avion de tourisme biplace s'est abîmé mardi après-midi dans le lac Léman au large ...
Un petit avion biplace s'abîme dans le lac Léman: pas de blessé

Un petit avion biplace s'abîme dans le lac Léman: pas de blessé

Photo: Keystone/LAURENT GILLIERON

Un petit avion de tourisme biplace s'est abîmé mardi après-midi dans le lac Léman au large de Vevey (VD). Les deux personnes à bord ont pu s'extraire de l'appareil et monter sur une embarcation privée. Il n'y a pas eu de blessé. L'avion a coulé au fond du lac.

'L'accident a eu lieu vers 16h00, précisément au large de la plage de la Pichette à Corseaux', a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale vaudoise, confirmant une information de 20 Minutes. Il évoque un amerrissage pour des raisons qui restent encore à déterminer.

Sur une vidéo de lecteur publiée sur le site internet de 20 Minutes, on aperçoit l'appareil qui tente en effet une approche du lac et un amerrissage, avant de basculer en avant et de se retourner au moment du contact avec l'eau.

Identité pas encore connue

Il s'agit d'un avion biplace de tourisme, confirme aussi la police. Les deux personnes qui se trouvaient à bord ont pu sortir de l'appareil par leurs propres moyens et ont pu ensuite monter dans une embarcation privée, venue les secourir, précise le porte-parole. Elles n'ont pas été blessées.

L'avion a assez vite coulé au fond du lac. Il devra prochainement être extrait du lac. Des mesures ont été prises pour les aspects de pollution éventuelle, indique encore le porte-parole.

Puisqu'il s'agit d'un accident d'aviation civile, c'est le Ministère public de la Confédération qui sera chargé de l'enquête, selon la police vaudoise. De plus amples informations seront données mercredi, notamment sur l'identité des passagers et la provenance de l'avion de tourisme.

/ATS
 

Actualités suivantes

La mère de l'otage Evyatar David a vu la présidente du CICR

La mère de l'otage Evyatar David a vu la présidente du CICR

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 16:45

Le Tessin rend hommage aux partisans italiens

Le Tessin rend hommage aux partisans italiens

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 14:49

L'e-ID suisse sera facultative et sûre, plaide le Conseil fédéral

L'e-ID suisse sera facultative et sûre, plaide le Conseil fédéral

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 14:03

Des citoyens suisses veulent briser le blocus à Gaza par la mer

Des citoyens suisses veulent briser le blocus à Gaza par la mer

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 13:51

Articles les plus lus

L'initiative SSR balayée par la commission du Conseil des Etats

L'initiative SSR balayée par la commission du Conseil des Etats

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 11:25

Des citoyens suisses veulent briser le blocus à Gaza par la mer

Des citoyens suisses veulent briser le blocus à Gaza par la mer

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 13:51

L'e-ID suisse sera facultative et sûre, plaide le Conseil fédéral

L'e-ID suisse sera facultative et sûre, plaide le Conseil fédéral

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 14:03

Le Tessin rend hommage aux partisans italiens

Le Tessin rend hommage aux partisans italiens

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 14:49

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 11.08.2025 - 21:21

Andri Silberschmidt ne veut pas de la présidence du PLR

Andri Silberschmidt ne veut pas de la présidence du PLR

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 04:07

Le coronavirus n'a pas affecté la survie au cancer en Suisse

Le coronavirus n'a pas affecté la survie au cancer en Suisse

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 10:39

L'initiative SSR balayée par la commission du Conseil des Etats

L'initiative SSR balayée par la commission du Conseil des Etats

Suisse    Actualisé le 12.08.2025 - 11:25