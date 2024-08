Un oiseau empaillé rarissime découvert dans un musée bernois

Un exemplaire empaillé d'un oiseau rarissime de la forêt tropicale, le cotinga roitelet, est réapparu au Musée d'histoire naturelle de Berne. Il n'existe pratiquement pas de préparations de cette espèce originaire du sud-est du Brésil.

'Nous ne nous attendions pas à trouver un cotinga roitelet dans notre collection', a déclaré Manuel Schweizer, conservateur ornithologique du musée, cité mardi dans un communiqué de l'Académie suisse des sciences naturelles. Des collaborateurs du musée ont découvert l'oiseau empaillé lors d'une vérification des objets archivés numériquement.

Le cotinga roitelet (Calyptura cristata) a été considéré comme disparu de 1890 à 1996. En 1996, deux ornithologues brésiliens ont observé un spécimen. Depuis, il n'y a plus eu d'observations confirmées. Pendant longtemps, l'oiseau n'était donc connu que par des spécimens de musée.

Une collection mal documentée

Mais selon Manuel Schweizer, ces derniers ne fournissent que des informations limitées: 'La plupart des spécimens sont mal documentés, de sorte qu'il n'est pas possible de tirer des conclusions sur l'endroit où l'espèce pourrait être présente'.

'Cela vaut également pour notre spécimen. Nous sommes les seuls à avoir pu découvrir, à l'aide d'anciens catalogues, qu'il avait été ajouté à notre collection à la fin des années 1870', ajoute le spécialiste.

Cet exemple montre à quel point il est important d'avoir des normes pour la documentation et le traitement des objets de collection et de rendre les informations accessibles aux chercheurs du monde entier dans des bases de données publiques, dit-il.

Encouragé par cette découverte inattendue, le scientifique a ensuite dressé, en collaboration avec des collègues du Brésil et d'Angleterre, un inventaire de tous les spécimens de cette espèce conservés dans les musées du monde entier. Plus d'une centaine de préparations ont ainsi été retrouvées. Auparavant, on estimait qu'il en existait une cinquantaine.

/ATS