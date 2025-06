Un novice du MCG vise le siège vacant au Conseil d'Etat

A Genève, le MCG lance un inconnu dans l'élection complémentaire au Conseil d'Etat du 28 septembre. Le parti antifrontaliers a désigné à l'unanimité Maikl Gerzner, alors que le PLR et l'UDC appelaient à une candidature unique face à la gauche.

'Penser que l'UDC Lionel Dugerdil sera le candidat rassembleur de la droite est d'une simplicité extrême', a déclaré jeudi devant les médias le conseiller national Mauro Poggia. L'ex-conseiller d'Etat estime que Maikl Gerzner, un avocat de 36 ans qui a récemment rejoint le MCG, constitue une chance pour la droite de faire passer un candidat au premier tour pour conquérir le siège du Vert Antonio Hodgers.

Selon M. Poggia, Maikl Gerzer a les compétences juridiques et la volonté d'atteindre son but. 'Il peut apporter un regard neuf au MCG et à la collectivité', a-t-il déclaré. Le principal concerné, qui n'a aucune expérience en politique et ne cache pas son admiration pour son aîné, entend être dans 'la nuance, le compromis et la collégialité'.

/ATS