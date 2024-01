Une personne est devenue millionnaire mercredi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Il fallait cocher les numéros 4, 6, 13, 31, 36 et 41. Le numéro chance était le 4, le rePLAY le 9 et le Joker le 529306.

Le bulletin vainqueur a été validé à Sion, a précisé la Loterie Romande. Lors du prochain tirage samedi, 39,4 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/

/ATS