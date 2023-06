Un motard sans plaque et sans permis pincé en excès de vitesse

Un motard a été contrôlé ces derniers jours à 85 km/h dans une zone limitée à 30 et à 116 km/h sur un tronçon limité à 50 au Tessin. L'homme, qui circulait sur une moto sans plaque, a tenté de prendre la fuite à grande vitesse devant une patrouille.

Ce Croate de 34 ans, domicilié dans la région de Mendrisio, a finalement pu être arrêté. Il n'avait pas non plus de permis de conduire. Il a été dénoncé au ministère public pour violation grave de la loi sur la circulation routière, indiquent vendredi la police cantonale tessinoise et la police municipale de Chiasso.

/ATS